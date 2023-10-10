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05:28, 10 октября 2023
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Стилист Рогов назвал самую модную верхнюю одежду сезона

Стилист Рогов назвал самую модную верхнюю одежду сезона

© Фото: Unsplash

Самую модную верхнюю одежду этого сезона назвал в своем Telegram-канале российский стилист Александр Рогов.

В его список вошли тренч из хлопка, габардина или кожи, кожаная куртка с винтажным состаренным эффектом, пальто, удлиненные бомберы разных цветов и куртки-косухи.

При этом кожаные куртки эксперт рекомендует искать в секондхенде, а тренчи Рогов предложил носить с ботфортами, джинсами или классическими широкими брюками.

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