Стилист Рогов назвал самую модную верхнюю одежду сезона

Самую модную верхнюю одежду этого сезона назвал в своем Telegram-канале российский стилист Александр Рогов.

В его список вошли тренч из хлопка, габардина или кожи, кожаная куртка с винтажным состаренным эффектом, пальто, удлиненные бомберы разных цветов и куртки-косухи.

При этом кожаные куртки эксперт рекомендует искать в секондхенде, а тренчи Рогов предложил носить с ботфортами, джинсами или классическими широкими брюками.