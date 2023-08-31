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08:30, 31 августа 2023
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Стилист Лисовец развеял мифы о неподходящей женщинам старше 50 лет одежде

Стилист Лисовец развеял мифы о неподходящей женщинам старше 50 лет одежде

© Фото: Sarah Brown / Unsplash

Мифы о неподходящей женщинам старше 50 лет одежде развеял в беседе с «Вечерней Москвой» стилист и эксперт моды Владислав Лисовец.

«Для женщин после 50 лет практически нет никаких ограничений. Важно помнить, что возраста не существует. Все зависит от фигуры и ее пропорций. Безусловно, не стоит носить одежду, которая похожа на детскую. Например, с милыми принтами», — сказал эксперт.

Лисовец заявил, что женщины в зрелом возрасте могут носить и джинсы, и джинсовые рубашки и юбки, и клетчатое пальто, и лакированную обувь, и грубые ботинки, и казаки на невысоком каблуке. По его словам, если женщина выглядит стильно, не ограничивая себя стереотипами, ее это омолаживает.

Редакция

moslenta.online, 2023 г. 18+

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