Стилист Лисовец развеял мифы о неподходящей женщинам старше 50 лет одежде

Мифы о неподходящей женщинам старше 50 лет одежде развеял в беседе с «Вечерней Москвой» стилист и эксперт моды Владислав Лисовец.

«Для женщин после 50 лет практически нет никаких ограничений. Важно помнить, что возраста не существует. Все зависит от фигуры и ее пропорций. Безусловно, не стоит носить одежду, которая похожа на детскую. Например, с милыми принтами», — сказал эксперт.

Лисовец заявил, что женщины в зрелом возрасте могут носить и джинсы, и джинсовые рубашки и юбки, и клетчатое пальто, и лакированную обувь, и грубые ботинки, и казаки на невысоком каблуке. По его словам, если женщина выглядит стильно, не ограничивая себя стереотипами, ее это омолаживает.