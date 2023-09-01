Стилист Лисовец перечислил трендовые цвета осенней одежды

Самые трендовые цвета осенней одежды перечислил в новой статье на своем сайте известный стилист Владислав Лисовец.

«Вместе с осенью встречаем новый сезон. Мне он нравится своей элегантностью. После эпатажности и бесформенности нескольких лет мы становимся все ближе к утонченной, статной и сексуальной моде», — заявил он.

По словам Лисовца, этой осенью, помимо серого и классического сочетания черного с белым, в тренде будут «уютные» цвета — синий, коричневый и бежевый, а также желтый и нежно-розовый.

Без ярких акцентов также не обошлось, добавил стилист. Так, актуальными будут морковный, голубой и различные оттенки зеленого.

Ранее Лисовец назвал визуально омолаживающую обувь.