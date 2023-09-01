17:44, 01 сентября 2023
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Стилист Лисовец перечислил трендовые цвета осенней одежды
© Фото: Unsplash
Самые трендовые цвета осенней одежды перечислил в новой статье на своем сайте известный стилист Владислав Лисовец.
«Вместе с осенью встречаем новый сезон. Мне он нравится своей элегантностью. После эпатажности и бесформенности нескольких лет мы становимся все ближе к утонченной, статной и сексуальной моде», — заявил он.
По словам Лисовца, этой осенью, помимо серого и классического сочетания черного с белым, в тренде будут «уютные» цвета — синий, коричневый и бежевый, а также желтый и нежно-розовый.
Без ярких акцентов также не обошлось, добавил стилист. Так, актуальными будут морковный, голубой и различные оттенки зеленого.
Ранее Лисовец назвал визуально омолаживающую обувь.