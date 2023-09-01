Стилист Лисовец назвал визуально омолаживающую обувь

Визуально омолаживающую обувь назвал россиянкам стилист Владислав Лисовец в интервью изданию «Городовой». Он сообщил, что женщинам старше 55 лет подойдут удобные ботинки на широком каблуке.

По словам эксперта, ботинки должны быть грубыми и без украшений — это сделает образ более стильным.

Еще одним удачным вариантом Лисовец назвал казаки на низком или высоком каблуке. Они делают внешний вид более расслабленным. «В моде сейчас элегантная, даже лаковая обувь. Если взрослая дама носит объемные прически и прямые классические юбки, она добавляет себе солидности», — пояснил стилист.