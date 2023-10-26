Стилист Лисовец дал совет отправляющимся за границу россиянам

Совет отправляющимся за границу россиянам дал в личном аккаунте в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) известный стилист Владислав Лисовец. Во время очередного путешествия он сделал важное наблюдение.

«Наши все время с недовольными лицами! На пляже, в бизнес-классе… Достаток не имеет значения. Постоянно кислые лица! Я этого не понимаю…» — возмутился модный эксперт.