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15:05, 26 октября 2023
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Стилист Лисовец дал совет отправляющимся за границу россиянам

Стилист Лисовец дал совет отправляющимся за границу россиянам

© Фото: Unsplash

Совет отправляющимся за границу россиянам дал в личном аккаунте в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) известный стилист Владислав Лисовец. Во время очередного путешествия он сделал важное наблюдение.

«Наши все время с недовольными лицами! На пляже, в бизнес-классе… Достаток не имеет значения. Постоянно кислые лица! Я этого не понимаю…» — возмутился модный эксперт.

Лисовец отметил, что сам в путешествиях старается быть позитивным, здороваться с иностранцами, улыбаться им. Делать так же он призвал и всех остальных.

«Если человек доволен, чаще улыбается, ему и солнце светит ярче», — заявил стилист.

Ранее Лисовец перечислил «омолаживающие» головные уборы.

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