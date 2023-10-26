Стилист Лисовец дал совет отправляющимся за границу россиянам
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Совет отправляющимся за границу россиянам дал в личном аккаунте в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) известный стилист Владислав Лисовец. Во время очередного путешествия он сделал важное наблюдение.
«Наши все время с недовольными лицами! На пляже, в бизнес-классе… Достаток не имеет значения. Постоянно кислые лица! Я этого не понимаю…» — возмутился модный эксперт.
Лисовец отметил, что сам в путешествиях старается быть позитивным, здороваться с иностранцами, улыбаться им. Делать так же он призвал и всех остальных.
«Если человек доволен, чаще улыбается, ему и солнце светит ярче», — заявил стилист.
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