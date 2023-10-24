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15:50, 24 октября 2023
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Стилист Лисовец посоветовал женщинам одолжить одну вещь у мужчин

Стилист Лисовец посоветовал женщинам одолжить одну вещь у мужчин

© Фото: Farzin Yarahmadi / Unsplash

Главный аксессуар этого сезона назвал в новой публикации на своем сайте известный российский стилист Владислав Лисовец. Он посоветовал женщинам одолжить одну вещь из мужского гардероба.

По его словам, эта «фишка» поможет сделать более ярким любой образ — и маскулинный, и женственный. Речь идет о галстуке: его можно не покупать, а взять напрокат у своих возлюбленных или друзей.

«Не секрет, что пиджак большего размера добавляет женственности. Так вот, галстук добавляет ее вдвойне», — пояснил он.

Ранее Лисовец оценил внешний вид российских женщин в шубах.

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