Стилист Лисовец посоветовал женщинам одолжить одну вещь у мужчин

Главный аксессуар этого сезона назвал в новой публикации на своем сайте известный российский стилист Владислав Лисовец. Он посоветовал женщинам одолжить одну вещь из мужского гардероба.

По его словам, эта «фишка» поможет сделать более ярким любой образ — и маскулинный, и женственный. Речь идет о галстуке: его можно не покупать, а взять напрокат у своих возлюбленных или друзей.

«Не секрет, что пиджак большего размера добавляет женственности. Так вот, галстук добавляет ее вдвойне», — пояснил он.

Ранее Лисовец оценил внешний вид российских женщин в шубах.