05:25, 29 августа 2023
1 мин.
Стас Пьеха назвал идеальное место для жизни
© Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»
Певец Стас Пьеха назвал Москву и Подмосковье идеальным местом для жизни. Своим мнением артист поделился в интервью журналу WomanHit.
«Может, с годами появится понимание, что можно жить еще где-то. Возможно, вернусь в Питер, но пока другого города для жизни, кроме Москвы, я не представляю», — признался артист.
Пьеха назвал Москву центром мира и отметил, что в этом городе каждый может найти для себя что-то по душе. Еще один плюс столицы, по его словам, — возможность заказать доставку еды в любое время суток.