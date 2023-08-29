Стас Пьеха назвал идеальное место для жизни

Певец Стас Пьеха назвал Москву и Подмосковье идеальным местом для жизни. Своим мнением артист поделился в интервью журналу WomanHit.

«Может, с годами появится понимание, что можно жить еще где-то. Возможно, вернусь в Питер, но пока другого города для жизни, кроме Москвы, я не представляю», — признался артист.

Пьеха назвал Москву центром мира и отметил, что в этом городе каждый может найти для себя что-то по душе. Еще один плюс столицы, по его словам, — возможность заказать доставку еды в любое время суток.