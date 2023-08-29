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05:25, 29 августа 2023
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Стас Пьеха назвал идеальное место для жизни

Стас Пьеха назвал идеальное место для жизни

© Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Певец Стас Пьеха назвал Москву и Подмосковье идеальным местом для жизни. Своим мнением артист поделился в интервью журналу WomanHit.

«Может, с годами появится понимание, что можно жить еще где-то. Возможно, вернусь в Питер, но пока другого города для жизни, кроме Москвы, я не представляю», — признался артист.

Пьеха назвал Москву центром мира и отметил, что в этом городе каждый может найти для себя что-то по душе. Еще один плюс столицы, по его словам, — возможность заказать доставку еды в любое время суток.

Редакция

moslenta.online, 2023 г. 18+

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