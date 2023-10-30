Стареют с 25 лет! Стоматолог раскрыла подробности возрастного изменения зубов

Подробности возрастного изменения зубов раскрыла в беседе с «Газетой.Ru» стоматолог, основатель клиники Smilestudio Луиза Автандилян. По ее словам, стареть зубы начинают с 25 лет.

«Большие изменения претерпевает зубная эмаль: она сильно истончается, что способствует уменьшению высоты зуба — по этой причине многие пожилые люди сталкиваются с проблемой остеопороза челюсти или адентией», — заявила врач. Кроме того, отметила она, твердая ткань зуба со временем теряет способность к регенерации.

Подвергается изменениям и мягкая ткань зуба — пульпа. Нарушение процессов кровоснабжения и минерализации вызывает ухудшение состояние сосудов и капилляров из-за откладывания минералов на зубах и замедления выработки коллагена в организме.

Старению из-за ухудшения кровоснабжения подвергаются также десны с полостью рта, продолжила Автандилян. В итоге в пожилом возрасте десны лишаются способности удерживать зубы на местах, поэтому они расшатываются и выпадают.

«А слизистая оболочка полости рта теряет эластичность, истончается и становится более чувствительной, что существенно замедляет процессы заживления в ротовой полости», — рассказала стоматолог.

К более быстрому старению зубов могут привести плохая гигиена, вредные привычки и неправильное питание, заключила эксперт.