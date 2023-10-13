Стало известно об измене Никиты Джигурды своей жене

Актер Никита Джигурда изменил своей жене Марине Анисиной. Об этом стало известно StarHit со ссылкой на близкое окружение четы.

Источник сообщил, что Анисина застала супруга с любовницей. Неверный муж заявил, что в произошедшем виноват его директор Евгений, который якобы пригласил к нему домой женщину.

Директора артиста уволили, сейчас чета планирует подать на него в суд, сообщил Starhit. По их словам, Евгений воровал денег из гонораров Джигурды и приставал к несовершеннолетней дочери супругов Эве-Владе. Сам директор отрицает эти обвинения. Интересы Джигурды представляет известный адвокат Эльман Пашаев.