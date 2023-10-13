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16:01, 13 октября 2023
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Стало известно об измене Никиты Джигурды своей жене

Стало известно об измене Никиты Джигурды своей жене

© Фото: Mikhail Popov / Wikimedia Commons

Актер Никита Джигурда изменил своей жене Марине Анисиной. Об этом стало известно StarHit со ссылкой на близкое окружение четы.

Источник сообщил, что Анисина застала супруга с любовницей. Неверный муж заявил, что в произошедшем виноват его директор Евгений, который якобы пригласил к нему домой женщину.

Директора артиста уволили, сейчас чета планирует подать на него в суд, сообщил Starhit. По их словам, Евгений воровал денег из гонораров Джигурды и приставал к несовершеннолетней дочери супругов Эве-Владе. Сам директор отрицает эти обвинения. Интересы Джигурды представляет известный адвокат Эльман Пашаев.

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