Стало известно о способности силовых тренировок замедлить старение кожи

О том, что регулярные силовые тренировки могут замедлить старение кожи в своем Telegram-канале рассказала известная врач-эндокринолог Зухра Павлова.

«Интенсивные занятия спортом активизируют гены, ответственные за создание протеогликанов (сложных белков, способных долго удерживать воду), включая бигликан. Они помогают насыщать кожу влагой и поддерживать ее упругость», — пояснила специалист.

При этом чтобы достичь реальных результатов необходимо употреблять достаточное количество животного и растительного белка. Специалист уточнила, что без него организмом не будет производиться коллаген. Она посоветовала употреблять в пищу мясо, рыбу, кисломолочные продукты и сыры (в ограниченном количестве).

Дополнить проявление эффекта помогут отказ от курения и алкоголя, а также защита кожи от солнечных лучей.