Стало известно о состоянии Юрия Соломина. Как чувствует себя народный артист после инсульта?

О состоянии художественного руководителя Малого театра Юрия Соломина KP.RU стало известно в ходе разговора с директором культурного учреждения Тамарой Михайловой.

«Я была у Юрия Мефодьевича в больнице. Последствия инсульта не проходят быстро. Но в целом все нормально, состояние стабильное», — рассказала собеседница.

Михайлова также отметила, что после перенесенного инсульта у народного артиста СССР плохо работает левая рука и нога. При этом актер находится в сознании и общается с родственниками.

Ранее сообщалось, что из-за нарушения кровообращения в мозгу артист дезориентирован в пространстве, его речь и движения заторможены. Он не помнит некоторые события из своей жизни и не понимает, почему находится в больнице.