Стало известно о проблемах со здоровьем у Юлии Пересильд

Актриса Юлия Пересильд рассказала о проблемах со здоровьем на своей странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. _(признана экстремистской организацией и запрещена в России). Стало известно, что артистка заболела после экспедиции на гору Эльбрус на Кавказе.

«Никогда не думала, что могу так разболеться! Пережили экспедицию на Эльбрус. Спасала красота. Но в целом дождь, холод, подъемы в три часа ночи, дорога, ветер дали о себе знать», — написала знаменитость в своем блоге.

Пересильд также добивила, что из-за болезни пропустила одну репетицию в Театра Наций, однако позже вышла на сцену ради спектакля «ГрозаГроза».