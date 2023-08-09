Стало известно о проблемах с речью у госпитализированной Лады Дэнс

У певицы Лады Дэнс, попавшей в больницу после ДТП в Подмосковье, диагностировали внутримозговую гематому, сообщает Mash. Стало известно, что у артистки из-за этого начались проблемы с речью.

По данным издания, авария произошла из-за того, что автомобиль такси, в котором сидела исполнительница, не успел уйти от ДТП перед ним и врезался в стоящий на дороге Opel Zafira. После этого такси слетело в кювет.

Сам водитель, как и три его пассажирки, включая Дэнс, тоже получил травмы. У него диагностировали переломы бедер и поясничных позвонков.