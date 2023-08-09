13:01, 09 августа 2023
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Стало известно о проблемах с речью у госпитализированной Лады Дэнс
© Кадр: Telegram-канал Mash
У певицы Лады Дэнс, попавшей в больницу после ДТП в Подмосковье, диагностировали внутримозговую гематому, сообщает Mash. Стало известно, что у артистки из-за этого начались проблемы с речью.
По данным издания, авария произошла из-за того, что автомобиль такси, в котором сидела исполнительница, не успел уйти от ДТП перед ним и врезался в стоящий на дороге Opel Zafira. После этого такси слетело в кювет.
Сам водитель, как и три его пассажирки, включая Дэнс, тоже получил травмы. У него диагностировали переломы бедер и поясничных позвонков.