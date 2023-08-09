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13:01, 09 августа 2023
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Стало известно о проблемах с речью у госпитализированной Лады Дэнс

Стало известно о проблемах с речью у госпитализированной Лады Дэнс

© Кадр: Telegram-канал Mash

У певицы Лады Дэнс, попавшей в больницу после ДТП в Подмосковье, диагностировали внутримозговую гематому, сообщает Mash. Стало известно, что у артистки из-за этого начались проблемы с речью.

По данным издания, авария произошла из-за того, что автомобиль такси, в котором сидела исполнительница, не успел уйти от ДТП перед ним и врезался в стоящий на дороге Opel Zafira. После этого такси слетело в кювет.

Сам водитель, как и три его пассажирки, включая Дэнс, тоже получил травмы. У него диагностировали переломы бедер и поясничных позвонков.

Редакция

moslenta.online, 2023 г. 18+

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