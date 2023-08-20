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16:01, 20 августа 2023
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Стало известно о наследстве актера Игоря Ясуловича

Стало известно о наследстве актера Игоря Ясуловича

© Фото: Veit Hammer / Unsplash

О наследстве известного российского актера Игоря Ясуловича, скончавшегося в Москве в возрасте 81 года 19 августа, стало известно изданию Teleprogramma.pro. По данным источника, у него осталась квартира в центре Москвы и таунхаус в Подмосковье, где он вместе с семьей жил последние годы.

На данный момент неизвестно, оставил ли артист завещание, но если нет, то наследство в равных долях перейдет жене актера и его сыну. Об этом рассказал адвокат Юрий Шеля. Известно, что сын Ясуловича может отказаться от наследства в пользу матери.

Редакция

moslenta.online, 2023 г. 18+

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