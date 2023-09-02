Стали известны требования из райдера певца Михаила Шуфутинского

Требования из райдера известного российского певца Михаила Шуфутинского стали известны Telegram-каналу Mash. Источник сообщает, что артист согласился выступить в Кремле и на двух корпоративах за 2,5 миллиона рублей в понедельник, 3 сентября.

В самом райдере указано, что исполнителю обязательно требуется чистый туалет, который закрывается на ключ. Также он запрашивает воду, фрукты, закуски, 12-летний виски марки Macallan, белые и красные сухие вина.

Помимо этого, в гримерной комнате необходимы вешалки, большое зеркало, кондиционер и кофе-машина.