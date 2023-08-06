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18:01, 06 августа 2023
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Стали известны подробности о состоянии госпитализированной Лады Дэнс

Стали известны подробности о состоянии госпитализированной Лады Дэнс

© Фото: Natanael Melchor / Unsplash

Подробности о состоянии госпитализированной певицы Лады Дэнс ТАСС рассказал ее продюсер и концертный директор Сергей Пудовкин.

Сообщается, что после ДТП, произошедшего в подмосковном Подольске, исполнительницу экстренно доставили на вертолете в госпиталь имени Бурденко в состоянии средней тяжести с травмой бедра, ушибами и черепно-мозговой травмой.

По словам Пудовкина, позже певицу решено было перевести в частную клинку. В настоящий момент она пришла в сознание и находится под наблюдением медиков. Врачи дают хорошие прогнозы по поводу ее выздоровления.

Редакция

moslenta.online, 2023 г. 18+

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