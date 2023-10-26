26-летняя москвичка стала матерью 22 раза

26-летняя уроженка Москвы Кристина Озтюрк стала матерью 22 раза за год. Подробности о жизни женщины опубликовал Telegram-канал «ВестиFM+».

Женщина проживает в Грузии вместе со своим супругом Галипом Озтюрком. Первого ребенка Озтюрк родила самостоятельно, других выносили суррогатные матери. Чета ежегодно тратит около 100 тысяч евро на 16 нянь, кроме того, они оплачивают услуги рожениц. По словам россиянки, она намерена стать биологической матерью 105 детей.

Ранее 33-летняя россиянка родила десятого ребенка. Здоровый мальчик появился на свет в Подмосковье.