Москвичка требует с экс-мужа миллионы. Топ-менеджер стал жертвой страхов своей бывшей

Жительница Москвы задумала получить алименты на детей от своего бывшего мужа авансом. Она опасается, что бывший супруг в какой-то момент откажется выделять деньги из-за участившихся между ними ссор, на фоне чего решила получить сразу всю сумму, которую он должен выплатить до совершеннолетия детей, передает Baza.

После развода четверо детей остались с матерью. Их отец, топ-менеджер «Ренессанс капитал» переписал на экс-супругу квартиру, чтобы ей с детьми было, где жить, а также согласовал алименты и исправно выплачивал их. Но в какой-то момент россиянка начала переживать, что останется без денег, и решила запросить все алименты сразу.