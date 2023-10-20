В программе Малышевой назвали наиболее эффективное средство от похмелья

Наиболее эффективное средство от похмелья назвали в программе врача Елены Малышевой ее соведущие, кардиолог Герман Гандельман и иммунолог Андрей Продеус. В выпуске передачи «Жить здорово!» на Первом канале они отметили, что от симптомов алкогольной интоксикации поможет кумкват.

Гандельман пояснил, что кислая среда помогает нейтрализовать накопившиеся в организме продукты распада после употребления алкоголя. Кумкват обезвреживает ацетальдегид, у человека улучшается самочувствие, добавил эксперт.

Продеус подчеркнул, что кислота также содержится и в лимоне, но для нейтрализации действия алкоголя его необходимо съесть около 200 граммов, что достаточно сложно. Кумкват же находится на втором месте после лимона по содержанию кислоты, но его достаточно просто съесть много.

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