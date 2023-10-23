Люди
18:50, 23 октября 2023
1 мин.

Раскрыты средние зарплаты москвичей до 25 лет

Раскрыты средние зарплаты москвичей до 25 лет

© Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Средний уровень заработной платы молодых москвичей от 18 до 25 лет был раскрыт в исследовании сервиса «Билайн.ПРОдвижение», сообщает РИА Новости.

По данным экспертов, почти половина (49,38 процента) работающих молодых москвичей получает от 50 до 75 тысяч рублей в месяц. Заработок 33,62 процента молодых жителей столицы составляет от 35 до 50 тысяч рублей.

Также выяснилось, что работающей молодежи до 25 лет в Москве около 38,08 процента. Более 40 процентов из них — работающие студенты. При этом более трети молодых москвичей в настоящий момент находятся в поиске работы.

Редакция
RSS

moslenta.online, 2023 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.