Пассажир авиарейса Москва — Минеральные Воды спрятал в трусах крысу

Крысу спрятал в трусах один из пассажиров рейса Москва — Минеральные Воды, чтобы пронести животное с собой в самолет. По данным Baza, мужчина смог пройти с грызуном все контрольные пункты в аэропорту, и несмотря на то, что крыс нельзя перевозить в салоне авиалайнера, зашел с ней на борт.

Через какое-то время после начала полета пассажир решил дать крысе подышать и взял ее на руки. Это заметила стюардесса, которая передала информацию руководству. По прибытие мужчину встретили полицейские. На досмотре он пытался спрятать животное, но его все же удалось обнаружить у него в трусах.