В программе Мясникова назвали способы защиты печени во время приема лекарств

Способы защиты печени во время приема лекарственных препаратов назвали в программе «О самом главном» на телеканале «Россия 1» с доктором и телеведущим Александром Мясниковым.

Приглашенный эксперт программы, врач-диетолог, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник отделения реабилитационной диетотерапии клиники ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Юлия Чехонина посоветовала экстракт артишока людям, приемающим сильнодействующие препараты, влияющие на работу печени.

По словам врача, экстракт артишока помогает печени своевременно совершать отток желчи из печеночных протоков и желчного пузыря, чтобы токсические вещества не разрушали орган изнутри.

Кроме того, предотвратить разрушение клеточных структур печени, а также улучшить метаболические процессы может экстракт расторопши.

Защитить печень при приеме лекарственных средств могут и эссенциальные фосфолипиды: они участвуют в восстановлении клеток печени и способствуют повышению уровня «хорошего» холестерина.