Врач назвал способы укрепить иммунитет ребенка перед детским садом

Способы укрепить иммунитет ребенка перед детским садом назвал «Мосленте.онлайн» кандидат медицинских наук Михаил Кутушов. Он отметил, что частые болезни детей во время адаптации в коллективе — это норма.

«Если ребенок активен, у него хороший аппетит, нет проблем с ростом и развитием, значит его иммунная система функционирует нормально», — пояснил врач.

В качестве профилактики ОРВИ Кутушов посоветовал чаще проводить дома влажную уборку и обрабатывать игрушки водой без моющих средств. Кроме того, квартиру нужно регулярно проветривать и следить за достаточным уровнем влажности. Ребенка при этом не стоит закутывать в чрезмерно теплую одежду.

В детский рацион питания стоит ввести больше натуральных компотов, морсов, овощей, фруктов, зелени и кисломолочных продуктов, рекомендовал врач.