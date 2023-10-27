Из-за чего калечатся в спортзале? Инструктор предупредил о главных опасностях

Самые распространенные травмы, которые получают в спортзале занимающиеся без тренера люди, а также способы их избежать назвала «Газете.Ru» реабилитолог московского футбольного клуба «Локомотив», создательница авторской программы курсов по восстановлению после операций и травм Надежда Смирнова.

По ее словам, чаще всего неправильное обращение с тренажерами или слишком интенсивные нагрузки приводят к травмам спины, коленного, плечевого или локтевого суставов, а также мышечно-сухожильным травмам.

«Не забывайте, что лечение и профилактика травм — это важная часть даже любительского спорта», — подчеркнула Смирнова.

Для профилактики травм она призвала делать разминку перед основными упражнениями — это нужно для улучшения подвижности суставов и эластичности мышц. Полезно принимать витамины для опорно-двигательного аппарата и холодовые ванны, заниматься стретчингом и высыпаться.