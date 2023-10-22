Доктор Павлова раскрыла способ замедлить старение

Способ замедлить старение раскрыла в своем Telegram-канале известный врач-эндокринолог Зухра Павлова. По ее словам, сделать это поможет снижение калорийности питания на 12 процентов.

Сокращение калорийности рациона нормализует кровяное давление и уровень холестерина, снижает воспалительные процессы, улучшает обмен веществ, а также служит профилактикой болезней сердца, инсульта, диабета и других возрастных заболеваний, рассказала Павлова.

«Как отмерить 12 процентов от ежедневного рациона? Умножьте свой вес на коэффициент активности (28 — если не занимаетесь спортом; 31 — активный образ жизни; 33 — очень активный). От полученного числа нужно отнять 12 процентов, и тогда получится нужная калорийность рациона, при которой (в теории) человек перейдет на здоровое старение», — объяснила она.

Чтобы подсчитывать калорийность съедаемого за день, необходимо записывать граммовки всей еды и напитков, а потом рассчитывать по специальным таблицам из интернета, уточнила эндокринолог.

Ранее Павлова посоветовала есть бобовые для выработки коллагена.