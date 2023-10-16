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18:59, 16 октября 2023
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Стилист Лисовец призвал сменить спортивную одежду на элегантную

Стилист Лисовец призвал сменить спортивную одежду на элегантную

© Фото: Unsplash

Сменить спортивную одежду на элегантную предстоящей зимой призвал россиянок в интервью Woman.ru стилист Владислав Лисовец.

«Оставьте спортивные костюмы для тренажерных залов и прогулок в лесу, а для выходов "в свет" выбирайте что-то более элегантное. Это приталенные пиджаки, широкие "мужские" плечи, большое количество искусственного меха, замши и кожаных изделий, элегантная обувь», — рассказал модный эксперт.

Лисовец добавил, что на зимний период не утратят актуальности и вещи из денима.

По словам специалиста, важно не подбирать вещи схожих структур и оттенков. В любом образе обязательно должны быть яркие пятна, акценты в виде обуви, головных уборов или сумок, не вписывающихся в общую концепцию.

«Не бойтесь допускать ошибок, тогда вы смело сможете себя назвать стильным человеком», — отметил стилист.

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moslenta.online, 2023 г. 18+

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