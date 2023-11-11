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04:00, 11 ноября 2023
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Спорт для повышения либидо! Топ-5 упражнений

Спорт для повышения либидо! Топ-5 упражнений

© Фото: Anastase Maragos / Unsplash

Какой спорт повышает либидо? Топ-5 упражнений назвал в интервью «Правилам жизни» фитнес-тренер Максим Оборин.

На гормональную систему положительно влияют силовые тренировки с умеренным отягощением. В частности, Оборин посоветовал выполнять приседания с умеренным отягощением, отжимания, подтягивания, различные упражнения на тренажерах или становую тягу. Эти упражнения задействуют большое количество мышц и повышают сексуальное влечение.

Ранее уролог рассказал о неожиданном способе улучшить эрекцию без лекарств.

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