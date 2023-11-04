Эти три продукта спасут от рака! Список от диетолога

Три продукта, которые могут спасти от рака, раскрыл врач-диетолог Андрей Лысенков. Список от доктора публикуют «Кубанские новости».

Хотя бы один-два раза в неделю необходимо есть молоко, мясо и куриные яйца, отметил Лысенков. Эти продукты содержат белок р53 — макроэлемент, признанный антионкогеном. Он способен остановить деление клетки, в которой уже начались раковые процессы.

Ранее способ, который поможет снизить риск развития рака, назвала врач-гастроэнтеролог, эндоскопист, кандидат медицинских наук Алла Губин.