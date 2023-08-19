Специалисты Роспотребнадзора рассказали о пользе улиток

О пользе популярного сегодня деликатеса — улиток — рассказали специалисты Роспотребнадзора.

«В мясе этих моллюсков содержится множество полезных веществ: холин, витамины А, В1, В2, В5, В6, В9, В12, Е, К и РР, а также необходимые человеческому организму минеральные вещества: калий, кальций, магний, цинк, селен, медь, марганец, железо, никель, фосфор и натрий», — отметили они, добавив, что в улитках практически нет холестерина.

Улитки — довольно диетический продукт: в 100 граммах их мяса содержится 90 килокалорий. В улитках 16 процентов легкоусваиваемого белка и два-три процента жира, включающего ненасыщенные и полиненасыщенные жирные кислоты, уточнили в ведомстве. Однако продукт может вызывать аллергическую реакцию, поэтому для начала стоит убедиться в ее отсутствии.

Мясо улиток помогает нормализовать работу желудочно-кишечного тракта. Оно снижает воздействие алкоголя на организм, а также может действовать как афродизиак, добавили эксперты.

Но самостоятельно собирать улиток в природе они не рекомендуют: в необработанных моллюсках могут содержаться возбудители различных болезней.

Тем, кто хочет приготовить блюда из улиток дома, стоит купить их в магазине в свежем, замороженном или маринованном виде. Перед поступлением в торговые точки моллюски проходят несколько стадий обработки.