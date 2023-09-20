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18:56, 20 сентября 2023
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В Москве из-за попытки спасти котенка умер мужчина

В Москве из-за попытки спасти котенка умер мужчина

© Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Мужчина умер из-за попытки спасти котенка. Он выпал с шестого этажа дома в Москве. По данным Baza, пострадавший перед смертью два месяца провел в отделении реанимации столичной больницы.

Стало известно, что 44-летний москвич находился в своей квартире вместе с сожительницей, когда увидел котенка, гулявшего по карнизу. Испугавшись за жизнь животного, россиянин попытался дотянуться до него, но сделал резкое движение, не удержался и сам выпал из окна.

В больнице у пациента диагностировали ушиб мозга, перелом грудины, ушиб легких. Мужчина умер 19 сентября.

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