В Москве из-за попытки спасти котенка умер мужчина

Мужчина умер из-за попытки спасти котенка. Он выпал с шестого этажа дома в Москве. По данным Baza, пострадавший перед смертью два месяца провел в отделении реанимации столичной больницы.

Стало известно, что 44-летний москвич находился в своей квартире вместе с сожительницей, когда увидел котенка, гулявшего по карнизу. Испугавшись за жизнь животного, россиянин попытался дотянуться до него, но сделал резкое движение, не удержался и сам выпал из окна.

В больнице у пациента диагностировали ушиб мозга, перелом грудины, ушиб легких. Мужчина умер 19 сентября.