«Спасибо моим критикам». Уехавший в США актер Бурковский обратился к недоброжелателям

Актер Андрей Бурковский, уехавший из России в США, в день своего 40-летия опубликовал пост в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). В публикации он обратился к своим недоброжелателям.

«Спасибо моей семье, моим друзьям и близким за поддержку и любовь! Спасибо всем тем, кто меня критикует и ругает, из-за вас я становлюсь только сильнее. Ведь мой девиз по жизни: "Трудности — это новые возможности"», — написал Бурковский.

Артист также отметил, что за последний год в эмиграции встретил много «своих» людей.

Ранее стало известно, как на самом деле живет Бурковский в США. Артист опроверг слова из интервью своей матери о том, что он уехал в Америку на учебу, для оплаты которой ей пришлось продать квартиру в Москве.