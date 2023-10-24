Создатель российского стендап-шоу рассказал о своих заработках за границей

Создатель российского стендап-шоу, продюсер и комик Руслан Белый (признан иностранным агентом) рассказал о своих заработках за границей. В интервью авторскому YouTube-каналу «А поговорить?» он рассказал, что после переезда из России стал зарабатывать намного меньше. Его слова приводит издание «СтарХит».

«Деятельность в России закончилась, по миру она пока очень выборная: за прошлый год проехал на порядок меньше городов, чем мог позволить себе в России», — рассказал Белый в интервью журналистке Ирине Шихман (признана иностранным агентом).

По словам Белого, сейчас он, в основном, с семьей живет на деньги, которые успел заработать и скопить в России.