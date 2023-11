Совсем отморозилась! Поп-звезду Мэрайю Кэри сковало льдом

Поп-звезда Мэрайя Кэри опубликовала видео, в котором начала обратный отсчет дней до Рождества и спела свой хит All I Want For Christmas Is You. Роликом она поделилась в Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).