Совсем отморозилась! Поп-звезду Мэрайю Кэри сковало льдом

На кадрах Кэри, закованная в лед в подземном бункере, пробуждается ото сна, как только часы на входе показывают 1 ноября. Звезда разбивает лед своим голосом и устраивает праздничное выступление в костюме Санта-Клауса.

«Мы ждем этого каждый год», «Кэри теперь официально совсем разморожена!», «Королева Рождества», «Теперь это наша традиция», — прокомментировали видео поклонники звезды.

Ранее американская звезда Ким Кардашьян примерила культовый образ из 90-х на Хэллоуин и восхитила пользователей сети.