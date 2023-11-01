Совсем отморозилась! Поп-звезду Мэрайю Кэри сковало льдом
© Кадр: @mariahcarey
Поп-звезда Мэрайя Кэри опубликовала видео, в котором начала обратный отсчет дней до Рождества и спела свой хит All I Want For Christmas Is You. Роликом она поделилась в Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).
На кадрах Кэри, закованная в лед в подземном бункере, пробуждается ото сна, как только часы на входе показывают 1 ноября. Звезда разбивает лед своим голосом и устраивает праздничное выступление в костюме Санта-Клауса.
«Мы ждем этого каждый год», «Кэри теперь официально совсем разморожена!», «Королева Рождества», «Теперь это наша традиция», — прокомментировали видео поклонники звезды.
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