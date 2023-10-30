Никакой пестроты! Эти советы Рогова помогут модникам быть в тренде

Никакой пестроты! Эти советы стилиста Александра Рогова, опубликованные в его в личном Teleram-канале, помогут модникам быть в тренде.

«Один из трендов стритстайла — монохромные образы!» — написал эксперт моды.

В качестве примера Рогов опубликовал подборку образов звезд. Наряды в них подобраны в одной цветовой гамме. Знаменитости не только выбирали верхнюю одежду в одном цвете, но и подбирали к ним обувь, колготки, сумки, шарфы и прочие аксуссуары.

Ранее стилист назвал самый модный оттенок волос. Он подойдет кареглазым.