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20:30, 30 октября 2023
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Никакой пестроты! Эти советы Рогова помогут модникам быть в тренде

Никакой пестроты! Эти советы Рогова помогут модникам быть в тренде

© Фото: Sarah Brown / Unsplash

Никакой пестроты! Эти советы стилиста Александра Рогова, опубликованные в его в личном Teleram-канале, помогут модникам быть в тренде.

«Один из трендов стритстайла — монохромные образы!» — написал эксперт моды.

В качестве примера Рогов опубликовал подборку образов звезд. Наряды в них подобраны в одной цветовой гамме. Знаменитости не только выбирали верхнюю одежду в одном цвете, но и подбирали к ним обувь, колготки, сумки, шарфы и прочие аксуссуары.

Ранее стилист назвал самый модный оттенок волос. Он подойдет кареглазым.

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