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13:00, 01 ноября 2023
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Не поддавайтесь соблазнам! Советы астролога Глобы помогут пережить этот день

Не поддавайтесь соблазнам! Советы астролога Глобы помогут пережить этот день

© Фото: Emma Dau / Unsplash

О том, как максимально выгодно для себя пережить этот день, 1 ноября, рассказал астролог Павел Глоба в своем Telegram-канале. В первую очередь, он посоветовал не поддаваться соблазнам.

«Этот день требует от человека активной работы, когда работа — это не столько радость, сколько обязанность», — заявил Глоба.

По словам астролога, сегодня окружающая действительность, как зеркало, будет отражать сущность человека. Стоит внимательно следить за поступающей информацией.

Ранее Глоба назвал три знака зодиака, которые обретут гармонию.

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moslenta.online, 2023 г. 18+

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