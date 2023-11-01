Не поддавайтесь соблазнам! Советы астролога Глобы помогут пережить этот день

О том, как максимально выгодно для себя пережить этот день, 1 ноября, рассказал астролог Павел Глоба в своем Telegram-канале. В первую очередь, он посоветовал не поддаваться соблазнам.

«Этот день требует от человека активной работы, когда работа — это не столько радость, сколько обязанность», — заявил Глоба.

По словам астролога, сегодня окружающая действительность, как зеркало, будет отражать сущность человека. Стоит внимательно следить за поступающей информацией.

Ранее Глоба назвал три знака зодиака, которые обретут гармонию.