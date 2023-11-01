13:00, 01 ноября 2023
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Не поддавайтесь соблазнам! Советы астролога Глобы помогут пережить этот день
© Фото: Emma Dau / Unsplash
О том, как максимально выгодно для себя пережить этот день, 1 ноября, рассказал астролог Павел Глоба в своем Telegram-канале. В первую очередь, он посоветовал не поддаваться соблазнам.
«Этот день требует от человека активной работы, когда работа — это не столько радость, сколько обязанность», — заявил Глоба.
По словам астролога, сегодня окружающая действительность, как зеркало, будет отражать сущность человека. Стоит внимательно следить за поступающей информацией.
Ранее Глоба назвал три знака зодиака, которые обретут гармонию.