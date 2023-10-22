Как одеваться в Москве: стилист Лисовец дал совет провинциалкам

Совет провинциалкам дал в беседе с Woman.ru популярный стилист Владислав Лисовец. Он рассказал, как стоит одеваться в Москве, чтобы быстрее «влиться в тусовку».

«Провинциальных людей в Москве я отличаю по степени нарядности. Как правило, они выбирают все лучшее сразу, их можно узнать по тщательно причесанным волосам и макияжу, по деревянному нарочитому поведению — это сразу выдает человека, что он не на своем месте», — заявил модный эксперт.

Готовящимся к переезду в столицу девушкам, Лисовец посоветовал не везти с собой все лучшее, что у них есть.

«Москва — город большой, шумный и очень быстрый, поэтому здесь в образе должно быть обязательно что-то, что будет говорить о том, что вы тоже спешите. Вам нужно многое сделать и много где побывать, поэтому оставьте излишне белое, серебристое, золотистое и кричащее о вашем достатке. В одежде вы должны чувствовать себя», — призвал он.

Ранее Лисовец призвал российских женщин отказаться от наращивания ресниц.