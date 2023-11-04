Это поможет вам жить счастливо! Универсальный совет от Лабковского

Универсальный совет по поводу того, как быть счастливым, дал психолог Михаил Лабковский в своем Telegram-канале. Человеку помогает осознание того, что его жизнь зависит только от него.

«Вы можете быть замужем и не быть. Хотеть детей и не хотеть. Зарабатывать миллионы или только на жизнь в моменте. Рубануть каре или отращивать волосы до ягодиц. Можете есть глютен, если нет медицинских противопоказаний, и сладкую булочку на ночь», — заявил психолог.

Лабковский подчеркнул, что человеку не стоит задаваться вопросом о своей нормальности, если его ценности отличаются от общепринятых. Не нужно также искать одобрения у психолога. Правильным будет разрешить себе жить так, как хочется.

Ранее Лабковский перечислил главные ошибки влюбленных.