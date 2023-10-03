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20:36, 03 октября 2023
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Стало известно о состоянии госпитализированного сына Михаила Швыдкого

Стало известно о состоянии госпитализированного сына Михаила Швыдкого

© Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Сын телеведущего и медиаменеджера Михаила Швыдкого, 44-летний Александр Швыдкой остается в реанимации в тяжелом состоянии. Об этом стало известно агентству РИА Новости.

«Он находится в реанимации, общее состояние пациента тяжелое, дышит самостоятельно», — сообщил собеседник агентства из медучреждения.

О госпитализации Швыдкого стало известно в понедельник, 2 октября. Он попал в больницу с многочисленными переломами и черепно-мозговой травмой. По словам пациента, он неудачно упал в подъезде дома в центре Москвы, однако правоохранители не исключают версию об избиении.

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