Стало известно о состоянии госпитализированного сына Михаила Швыдкого

Сын телеведущего и медиаменеджера Михаила Швыдкого, 44-летний Александр Швыдкой остается в реанимации в тяжелом состоянии. Об этом стало известно агентству РИА Новости.

«Он находится в реанимации, общее состояние пациента тяжелое, дышит самостоятельно», — сообщил собеседник агентства из медучреждения.

О госпитализации Швыдкого стало известно в понедельник, 2 октября. Он попал в больницу с многочисленными переломами и черепно-мозговой травмой. По словам пациента, он неудачно упал в подъезде дома в центре Москвы, однако правоохранители не исключают версию об избиении.