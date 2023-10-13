Раскрыто состояние Николая Дроздова после госпитализации

Состояние телеведущего Николая Дроздова после госпитализации раскрыла Telegram-каналу Mash его жена Татьяна. По ее словам, супруг восстанавливается дома и чувствует себя нормально.

Дроздова отметила, что телеведущий примерно раз в месяц ходит в больницу на уколы. Угрозы его жизни нет.

По данным Mash, у Дроздова выявили рак предстательной железы, который удается сдерживать благодаря гормонотерапии. Телеведущий в разговоре со СМИ опроверг информацию, что он находится в тяжелом состоянии в больнице.