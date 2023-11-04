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08:00, 04 ноября 2023
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Хватит сорить деньгами! Психолог назвала причину опасной привычки

Хватит сорить деньгами! Психолог назвала причину опасной привычки

© Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Причину опасной привычки «сорить» деньгами назвала в беседе Общественной службой новостей (ОСН) психолог Дарья Дугенцова. Она заявила, что ее корни идут из детства.

«Это напрямую связано с моделью семьи, в которой рос человек. Если денег не было, повзрослевший ребенок, скорее всего, выберет вариант экономии, нежели бездумных трат. Если деньги в семье часто копили, он возьмет ту же модель», — заявила эксперт.

Бездумные траты на все подряд — привычка людей, которым в детстве не хватало карманных денег, поэтому они не научились грамотно обращаться с финансами и теперь пытаются доказать, что могут позволить себе многое.

Ранее сообщалось, на что спустил первые заработанные деньги участник детского шоу «Голос», 19-летний певец Акмаль Ходжаниязов.

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