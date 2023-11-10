Все это последствия инсульта! Юрию Соломину поставили неутешительный диагноз

Неутешительный диагноз поставили находящемуся в реанимации художественному руководителю Малого театра Юрию Соломину. У знаменитого артиста развилась деменция, пишет Mash.

По информации канала, из-за нарушения кровообращения в мозгу Соломин дезориентирован в пространстве, его речь и движения заторможены. Он не помнит некоторые события из своей жизни и не понимает, почему находится в больнице. Все это — последствия инсульта, который недавно перенес народный артист.

Состояние Соломина по-прежнему тяжелое. Однако врачи уверены, что он пойдет на поправку. «Первые недели восстановления — самые сложные. Впереди у него длинный путь реабилитации, занятия речью и ЛФК», — рассказали они.

Ранее сообщалось, что 88-летний Юрий Соломин упал во дворе своего дома в центре Москвы. Оттуда его экстренно доставили в столичную клинику. Позднее директор Малого театра Тамара Михайлова рассказала, что у артиста диагностировали ишемический инсульт, но в достаточно легкой форме.