Так ли безобиден соевый соус? Диетолог дал ответ

Так ли безобиден соевый соус? В беседе с «Москвой 24» врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев причисли его к продуктам, провоцирующим повышение давления. Он дал ответ на вопрос о причинах ее возникновения.

«Если у человека есть какие-то проблемы с артериальным давлением, то есть оно нестабильное, и пациент это ощущает через головную боль, то продукты, которые увеличивают давление, у него могут вызывать такое недомогание», — сказал врач.

По его словам, головная боль может возникнуть из-за злоупотребления солью — она приводит к задержке жидкости и повышению давления. Арзамасцев отметил, что много натрия содержится в соевом соусе и полуфабрикатах, например, колбасах. Из напитков, очевидно, головную боль провоцирует алкоголь.

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