«Такую фигуру прятать?» Собчак прошлась по наряду Иды Галич

По наряду телеведущей и блогера Иды Галич на ежегодной премии журнала ОК прошлась в своем Telegram-канале журналистка Ксения Собчак.

На снимке Галич изображена в закрытом платье в пол с длинными рукавами. Бархатный наряд телеведущей украшен оборками.

«Как-то подрасстроилась платьем Иды. Такую новую фигуру в плотном бархате и оборках прятать?» — прокомментировала Собчак образ звезды.

«А под какую тогда фигуру это платье?», «Критикуешь — предлагай», «Фигуру видно идеально», — возразили журналистке комментаторы. Многие отметили, что Галич действительно стала выглядеть стройнее.

Ранее Галич раскрыла свои секреты красоты.