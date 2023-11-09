22:30, 09 ноября 2023
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«Такую фигуру прятать?» Собчак прошлась по наряду Иды Галич
© Кадр: «Осторожно:Собчак» / Youtube
По наряду телеведущей и блогера Иды Галич на ежегодной премии журнала ОК прошлась в своем Telegram-канале журналистка Ксения Собчак.
На снимке Галич изображена в закрытом платье в пол с длинными рукавами. Бархатный наряд телеведущей украшен оборками.
«Как-то подрасстроилась платьем Иды. Такую новую фигуру в плотном бархате и оборках прятать?» — прокомментировала Собчак образ звезды.
«А под какую тогда фигуру это платье?», «Критикуешь — предлагай», «Фигуру видно идеально», — возразили журналистке комментаторы. Многие отметили, что Галич действительно стала выглядеть стройнее.
Ранее Галич раскрыла свои секреты красоты.