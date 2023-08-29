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01:03, 29 августа 2023
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Собчак надела пиджак на голое тело и вызвала споры в сети

Собчак надела пиджак на голое тело и вызвала споры в сети

© Фото: @xenia_sobchak

Журналистка Ксения Собчак надела пиджак на голое тело и вызвала споры в сети. Соответствующим снимком она поделилась на своей странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms, Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).

На фото телеведущая позировала в сине-зеленом пиджаке, надетом на голое тело. Образ она дополнила массивным браслетом и ожерельем. Фотография вызвала споры среди пользователей сети.

«Здесь ужасно все», «С [балериной Анастасией] Волочковой соревнуетесь, «А когда Ксения успела грудь сделать?», «Вульгарно», «Сиськи нараспашку, а ценник услуг забыла повесить», — возмутились в комментариях одни юзеры.

Другие, напротив, поддержали журналистку комплиментами. «Красивая», «Вы прекрасная», «Вау, Ксения, какое декольте», «Ксения Анатольевна! Невероятная красотка», — написали они.

Редакция

moslenta.online, 2023 г. 18+

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