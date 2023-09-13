Россияне заподозрили Ксению Собчак в пластике груди

Россияне заподозрили журналистку Ксению Собчак в пластике груди. Фото, на котором она запечатлена в топе с глубоким декольте, опубликовано на личной странице телеведущей в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).

На снимке знаменитость позирует в длинной юбке и жакете, под ним — базовый бежевый облегающий топ. Волосы она оставила распущенными, а образ дополнила аксессуарами: чокером, браслетами и кольцами.

«Какие большие... глаза», «Ксень, что за сисечные фокусы», «Откуда у Собчак грудь?», «Комменты про сделанную грудь уже были?», «О, у Ксении новая грудь? Классно», «Это реклама пластического хирурга», «Глядите, декольте. Что случилось?», «Ксюш, откуда вдруг такие сисяндры?», «А рush up из ваты или поролона», «Зачетное декольте», — написали пользователи сети.