Собчак ответила на обвинение Цыгановых. Журналистка сравнила супругов с муравьиной фермой

Журналистка Ксения Собчак ответила на обвинение певицы Вики Цыгановой и ее супруга, продюсера Вадима Цыганова. В своем Telegram-канале она сравнила их с муравьиной фермой.

«Не понимаю, в какой вселенной имена Собчак и Цыгановой стоят рядом, чтобы я тратила хотя бы минуту своего времени на то, чтобы на вас стучать… С большей вероятностью я заведу в кабинете муравьиную ферму, примерно равнозначные по важности наблюдения для меня объекты», — написала Собчак.

Ранее Цыгановы сообщили об обысках в своем доме. По мнению супругов, на них «настучала» Собчак.