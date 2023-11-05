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10:57, 05 ноября 2023
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Собчак ответила на обвинение Цыгановых. Журналистка сравнила супругов с муравьиной фермой

Собчак ответила на обвинение Цыгановых. Журналистка сравнила супругов с муравьиной фермой

© Фото: Wolfgang Hasselmann / Unsplash

Журналистка Ксения Собчак ответила на обвинение певицы Вики Цыгановой и ее супруга, продюсера Вадима Цыганова. В своем Telegram-канале она сравнила их с муравьиной фермой.

«Не понимаю, в какой вселенной имена Собчак и Цыгановой стоят рядом, чтобы я тратила хотя бы минуту своего времени на то, чтобы на вас стучать… С большей вероятностью я заведу в кабинете муравьиную ферму, примерно равнозначные по важности наблюдения для меня объекты», — написала Собчак.

Ранее Цыгановы сообщили об обысках в своем доме. По мнению супругов, на них «настучала» Собчак.

Редакция
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