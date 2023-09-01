Собчак опубликовала свое школьное фото в честь Дня знаний

Свое школьное фото в честь Дня знаний опубликовала в личном Telegram-канале известная журналистка и телеведущая Ксения Собчак.

«Ну что, с новым учебным годом, друзья», — подписала она снимок, на котором изображена в коричневом платье с кружевным белым воротником и фартуком. Короткую стрижку юной Собчак украшает объемный бант. На груди школьницы — значок октябренка.

«Очень даже милая девчонка! С Днем знаний!», «А щечки-то миленькие!», «Ой, Ксюша-октябренок! Я думала, вы по молодости не застали», «С Днем знаний! Ксения — красотка!», «Какая хорошенькая! Ждем ваше фото с [сыном] Платоном! Очень интересно, какую школу вы выбрали», — написали фолловеры Собчак в комментариях.