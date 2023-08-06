Собчак и Богомолов раскрыли свои домашние прозвища

Журналистка Ксения Собчак и ее супруг, театральный режиссер Константин Богомолов в проекте «Команда» с Татьяной Навкой раскрыли свои домашние прозвища. Телеведущая отметила, что они с мужем не называют друг друга по имени, передает Starhit.ru.

По словам Собчак, сначала ей сложно было привыкнуть к тому, что муж называет ее Мася. Она пояснила, что считала подобное прозвище карикатурным, но вскоре сама привыкла к этому, так как Богомолову это нравится.

Известного режиссера дома супруга называет Кот. Он также, как и жена, напрягается, когда она называет его по имени. Оба они ассоциируют такое обращение с тем, будто кто-то из них сделал что-то плохое.