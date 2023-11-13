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21:30, 13 ноября 2023
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«Лучшее свидание в жизни!» Чем Собчак и Богомолов занимались на первом рандеву?

«Лучшее свидание в жизни!» Чем Собчак и Богомолов занимались на первом рандеву?

© Кадр: «Осторожно: Собчак» / YouTube

Популярная журналистка и телеведущая Ксения Собчак рассекретила подробности первого свидания со своим вторым супругом, режиссером Константином Богомоловым. Ее цитирует «СтарХит». Чем они занимались на первом рандеву?

«Он сразу покорил мое сердце!» — призналась знаменитость. Она уточнила, что Богомолов предложил ей просто прогуляться по улице.

«А я ведь очень много лет уже по улицам просто так не ходила, потому что автографы, фотографии… Я себя чувствовала крайне неловко, но мне это такое удовольствие доставляло, так нравилось… Это какая-то совершенно необычная история», — пояснила Собчак. Журналистка назвала это свидание лучшим в своей жизни, а Богомолова — идеальным во всех отношениях мужем.

Ранее Собчак сфотографировалась в топе с глубоким декольте и восхитила подписчиков.

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