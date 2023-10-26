«Ждешь меня, роднуля?»: Собчак улетела к Моргенштерну

О своем отлете из России сообщила в личном аккаунте в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) известная журналистка и телеведущая Ксения Собчак. Она опубликовала видео, в котором идет вверх по лестнице, на ней — джинсы с разрезом под ягодицами.

«В Дубае у вас так не поодеваешься, но завтра будет жаришка во всех смыслах. Ждешь меня, роднуля?» — обратилась она к рэперу Моргенштерну (внесен Минюстом в реестр физлиц-иноагентов), у которого планирует взять интервью.

«Ксюша его уделает. Зачем и для чего он согласился?», «Это интервью точно побьет интервью с [блогером Еленой] Блиновской», «Ждем интервью! А джинсы — огонь», — отреагировали на публикацию юзеры.